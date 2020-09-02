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Gündem Sömürgecilik dönemi bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransayı "modern sömürgeci" olarak tanımladı
POLİTİKA

​Sömürgecilik dönemi bitti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı

Sömürgecilik dönemi bitti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’in zenginliklerine el koymak isteyen Fransa’yı “modern sömürgeci” olarak tanımladı. Erdoğan, “Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri sona eriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, adalet uyanışını durduramayacaklar” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni”ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz ve adalet başta birçok konuda önemli mesajlar verdi:

Kendilerini büyük, güçlü, müreffeh, yenilmez olarak gören kimi devletlerin, diğerlerine karşı sergiledikleri zalimlikleri örtmeye artık siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları da yetmiyor. Demokrasiye, güvenliğe ve refaha sadece dünyanın belli toplumlarının sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur.

2020-2021 Adli Yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Barosu'na asılan pankart hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır. Avukatların, teröristlerin bu kadar pervasızca yanlarında durabilmeleri, cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri, onları öven bildiriler yayınlayabilmeleri kabul edilebilir davranışlar değildir.' ifadelerini kullandı.


TÜRKİYE İNSANLIĞIN ORTAK ÖZLEMİNİN SÖZCÜSÜDÜR

Adalet talebi, dünyanın en ücra köşelerine kadar tüm toplumların bünyelerinde filiz salmaktadır. Türkiye, insanlığın bu ortak özleminin sözcüsü olarak, her platformda hak ve adalet talebini dile getiriyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünden, salondaki 200’e yakın ülkenin temsilcilerinin gözlerinin içine bakarak ifade ettiğimiz, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itirazı, bunun en somut ve çarpıcı örneklerinden biridir.

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ADALETSİZLİĞİN EN AÇIK İFADESİ

Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki faaliyetlerimizin de özünde hak ve adalet arayışı vardır. Türkiye’yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz’in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir.

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BU GÖLGE OYUNUNDAN BIKTIK

  • Tarih boyunca, hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak, kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp, yem etmeye çalışmak artık komik kaçmaya başladı.

BU UYANIŞI DURDURAMAYACAKLAR

Asırlardır Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri sona eriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu adalet uyanışını durduramayacaklardır. Ülkemizin bu konudaki öncülüğü sadece kendi adına değil, tüm mazlumlar adınadır.

Yeni başkanları kabul etti

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Kendine bile hayrı olmayan bir devleti Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp, yem etmeye çalışmak artık komik kaçmaya başladı
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Erdoğan: Kendine bile hayrı olmayan bir devleti Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp, yem etmeye çalışmak artık komik kaçmaya başladı
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