İstanbul Çekmeköy'de bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Reşadiye Mahallesi'nde yaşanan olayda, göçük altında kalan işçilerin olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin göçük altındaki kişilere ulaşmak için yoğun çaba harcadığı gelen bilgiler arasında.
Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında göçük meydana geldi. Mahsur kalanlar var. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
Olay, Çekmeköy'ün Reşadiye Mahallesi'nde yaşandı.
Mahallede bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle inşaatta mahsur kalanlar olduğu ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bölgede müdahalesi sürüyor.