Reyhanlı saldırısında flaş gelişme: Ercan Bayat adliyeye sevk edildi

İki gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı 'Polis Akademesi Mezuniyet Töreni'nde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının sorumlularından, terörist Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurmuştu.
52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından biri olan Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
SURİYE'DE PAKETLENDİ
Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan bombalı araç saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Ağustos Salı günü, bombalı araç saldırısının sorumlularından, terörde arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurdu.
- Hatay sınırının Suriye tarafında yakalanan ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayat, 48 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.