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HATAY

Son dakika haberleri: Suriye'de yakalanan Reyhanlı saldırısının sorumlusu Ercan Bayat adliyeye sevk edildi

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme: Ercan Bayat adliyeye sevk edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Reyhanlı saldırısı - 2013
Reyhanlı saldırısı - 2013

İki gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı 'Polis Akademesi Mezuniyet Töreni'nde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının sorumlularından, terörist Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurmuştu.

Ercan Bayat

52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından biri olan Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı: Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıktı
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Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı: Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıktı

SURİYE'DE PAKETLENDİ

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan bombalı araç saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Ağustos Salı günü, bombalı araç saldırısının sorumlularından, terörde arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurdu.

  • Hatay sınırının Suriye tarafında yakalanan ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayat, 48 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Reyhanlı saldırısının planlayıcısından itiraf görüntüleri
MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirdi.


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