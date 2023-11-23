Sosyal medyada paylaştığı görüntü başını yaktı: Banu Parlak adliyeye sevk edildi! Bakın evinden ne çıktı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı.
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile sosyal medya hesabında paylaşım yapması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk dildi.
Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi
Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.