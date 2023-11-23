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Sosyal medyada paylaştığı görüntü başını yaktı: Banu Parlak adliyeye sevk edildi! Bakın evinden ne çıktı

Son dönemde Dilan ve Engin Polat çiftiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca görüntüsünü sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek bulundu. 

11:05 - 23/11/2023 Thursday
Güncelleme: 12:50 - 23/11/2023 Thursday
DHA
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı.

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile sosyal medya hesabında paylaşım yapması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk dildi.


Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi

Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi. Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş,
"Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz"
yeni demişti.


Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




#Banu Parlak
#sosyal medya
#adliye
#Dilan Polat
#Engin Polat
#emniyet
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