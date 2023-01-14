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POLİTİKA

Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak HDP ile CHP ilişkisine dikkat çekti: Yurt dışından gelen talimatları kabul ettirdi

HDP ile CHP ilişkisini değerlendiren Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, "Yurt dışının en büyük operasyonal gücü HDP" dedi. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ile gerçekleştirdikleri Hafıza programında konuşan Kaynak, "HDP'nin gizleyecek bir şeyi yok. Ben zaten bölücüyüm, bayrakla işim yok diyor. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne kabul ettiriyor" dedi.

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Emre Ün Yeni Şafak
Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak HDP ile CHP ilişkisine dikkat çekti: Yurt dışından gelen talimatları kabul ettirdi
Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza programında yaptıkları değerlendirmelerde CHP ile HDP arasında yaşananlara dikkat çekti. Kaynak, yurt dışından gelen talimatları HDP'nin CHP'ye kabul ettirdiğini belirtti.

'İTTİFAK YAPMAYA HAZIRIZ DİYORLAR'

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, ittifaklara ilişkin, "Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için 'evet biz HDP olarak İYİ Parti'yle iş birliği yapmaya, ittifak yapmaya hazırız' diyorlar bir taraftan" ifadelerini kullandı.

'CHP'YE KABUL ETTİRDİ'

HDP'nin yurt dışından gelen talimatları CHP'ye kabul ettirdiğini belirten Kaynaki, "Benim anladığım kadarıyla o ortak asgari müşterek Türkiye'de iktidarın yıkılması. Ne elde edecekler? Çünkü yurt dışı da aynısını istiyor. Olayların hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde esasında bana göre bu ayağın yani yurt dışı ayağının en büyük Türkiye içerisindeki gücü HDP. Operasyonel gücü HDP. Yurt dışı esas güçler yaptırmak istediklerini HDP üzerinden söylüyorlar. Hiç çekinmeden, hiç geri adım atmadan, diğerlerinin hepsi saklıyor. O masada oturan altı kişi daima gizli saklı konuşuyorlar. HDP'nin bir şeyi gizleyecek bir şeyi yok. Niye? 'Ben zaten yıkıcıyım, ben zaten bölücüyüm' diyor. Benim diyor 'bayrakla işim yok'. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne kabul ettiriyor. Nuşirevan'ın yapmış olduğu o açıklama var ya esas o bunları çok cesaretlendirdi. O zaten ön aşamasıydı. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden bana göre bunu istediler. O da böyle bir açıklama yaptı" dedi.

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