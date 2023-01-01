Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak İmamoğlu'nun HDP'nin de desteğini alabileceğini belirtti: Bomboş birini konuşuyoruz
Altılı masada cumhurbaşkanı adaylık tartışmaları sürerken İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu üzerinde yürüttüğü çalışmaya ilişkin Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, "Devlet yönetebilecek bilgi, tecrübe, kabiliyet var mı?" ifadelerini kullandı. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ise İmamoğlu'na yönelik, "Sorgulamadan destek verecekleri isim" dedi.
Emre Ün
15:30 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak İmamoğlu'nu HDP'nin de destekleyeceğini belirtti
Yeni Şafak YouTube kanalında yayınlanan Hafıza programında konuşan Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak ile Ersin Çelik, Ekrem İmamoğlu için,
"Masanın dışında bir masa"
yorumu yaptı.
'YIKIM PROJESİ'
İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu üzerinden çalışmalara yönelik Kaynak,
"İmamoğlu HDP taraftarı. Şu kadar konuşmamızın içerisinde bir adam da devlet yönetebilecek karakter, bilgi, birikim var mı, herhangi projesi var mı? Hiç birini konuşmadık biliyormusun. Resmen bomboş bir adaydan, hiç sorgulamadan peşine gitmesini bekliyorlar. Yıkım projesi bu olsa gerek"
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