Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak İmamoğlu'nun HDP'nin de desteğini alabileceğini belirtti: Bomboş birini konuşuyoruz

"İmamoğlu HDP taraftarı. Şu kadar konuşmamızın içerisinde bir adam da devlet yönetebilecek karakter, bilgi, birikim var mı, herhangi projesi var mı? Hiç birini konuşmadık biliyormusun. Resmen bomboş bir adaydan, hiç sorgulamadan peşine gitmesini bekliyorlar. Yıkım projesi bu olsa gerek"