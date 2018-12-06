Gündem Şüpheli bavullardan 17 kilogram skunk çıktı
TEKİRDAĞ

Şüpheli bavullardan 17 kilogram skunk çıktı

Şüpheli bavullardan 17 kilogram skunk çıktı

Tekirdağ’da bir araçtan başka bir araca taşınan bavul ve çantalardan şüphelenen polis 17 kilogram uyuşturucu maddesi skunk ele geçirdi. Araçtaki 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

IHA
Durdurulan araçta 17 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi
Durdurulan araçta 17 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri dün gece saatlerinde, Tekirdağ-İstanbul yolu çevreyolu üzerinde bir otomobilden diğer bir otomobile bazı çantaların taşındığını belirledi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri hemen harekete geçerek, her iki aracı takibe aldı.

Takip sonucu İstanbul yolu TOKİ kavşağı yakınlarında durdurulan araçların birisinde yapılan incelemede, plastik torbada preslenmiş halde, 17 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, araçlarda bulunan birisi yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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