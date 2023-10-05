Suriye'de PKK'lı teröristlerden TSK üssüne alçak saldırı: Sekiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada hava harekatı sonucu, terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depoların bulunduğu 16 hedefin imha edildiği belirtildi.