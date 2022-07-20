Suruç'ta bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Suriyeli gencin katili yakalandı

Suriyeli genç öfke kusan ırkçı kalabalığa karşı kendini böyle savundu: Ben bir insanım

Son dönemde artan mülteci düşmanlığı bazı siyasetçilerin nefret söylemleriyle katlanarak artarken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir sokak röportajı sırasında hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Suriyeli bir gence tepki gösteren kalabalık, büyük tepki çekti. Suriyeli gencin 'Size o kadar gıcık oluyoruz ki...', 'Erkek misiniz, adam mısınız...' sözleri karşısında kendini, 'Hem okuyup hem çalışıyorum. Ben bir insanım' ifadeleriyle savunduğu anlar kameraya yansıdı.