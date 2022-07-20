Gündem Suruçta bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Suriyeli gencin katili yakalandı
ŞANLIURFA

Suruç'ta bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Suriyeli gencin katili yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cami avlusunda bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki yabancı uyruklu gencin, Suriye'li katil zanlısı Nevşehir'de yakalandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Suruçta bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Suriyeli gencin katili yakalandı
Muhip İbrahim

Dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi üzerindeki Yeşilova Camisi avlusunda yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Nasir Hitto (17), kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı genç kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı yakalandı

  • Polis ekipleri zanlının eşkalini kamera kaydıyla belirledi. Olayın yaşandığı bölge ve çevresindeki iş yerlerine ait kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, katil zanlısının yabancı uyruklu 22 yaşındaki Muhip İbrahim olduğunu belirledi. Zanlının izini süren ekipler, Nevşehir'e gittiğini tespit etti. Nevşehir polisi ile irtibata geçen Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısının yakalanmasını sağladı.
  • Nevşehir'de gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya gönderileceği belirtildi.

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