Gündem Tarihi Liman Hanın restorasyon çalışmaları başladı 18 ayda tamamlanması hedefleniyor
İSTANBUL KÜLTÜR SANAT

İstanbul haberleri: Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı !

Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı: 18 ayda tamamlanması hedefleniyor

Yıkılma tehlikesi olan 105 yıllık Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmalarına başlandı. İstanbul Ticaret Odası, çalışmaların 18 ayda tamamlanmasını hedefliyor.

Haber Merkezi DHA
Ticaret Odası, çalışmaların 18 ayda tamamlanmasını hedefliyor.
Ticaret Odası, çalışmaların 18 ayda tamamlanmasını hedefliyor.

Ünlü Mimar Vedat Tek tarafından 1915'te Eminönü'nde yapılan ve yıkılma tehlikesi olan Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamuluyor. Eski adı Mes'adet Han olan handa tarihi değere sahip çini, ahşap, pencere ve demir aksamları bulunuyor.

Söküm çalışmalarından sonra ise binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alındı.

Koruma Kurulu'nun onayı alındı

Eminönü Yalı Köşkü Caddesi'ndeki 1915 tarihli simge binası Liman Han'ın restorasyonuyla ilgili önemli bir aşamaya gelindi. Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) sahip bulunuyor.

Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) sahip bulunuyor.

İTO'dan alınan bilgiye göre, tarihi handa bulunan ve Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan çini, ahşap ve pencere demir aksamı gibi mimari öğelerin söküm çalışması, Koruma Kurulu'nun onayı ve yasal izinleri alınması sonrasında restorasyon çalışmasında kullanılmak üzere, itinalı bir şekilde uzmanların nezaretinde yapılıyor.

Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamuluyor.

18 ayda tamamlanması hedefleniyor

Söküm çalışmalarından sonra ise binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alındı. Arka kısım ise yenilenmek suretiyle aslına uygun şekilde restore edilecek.

Öte yandan zemini sağlam olmayan binada zemin ıslah çalışması yapılacak. İstanbul Ticaret Odası, tarihi binanın restorasyonunu 18 ayda tamamlamayı hedefliyor.

Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı: 18 ayda tamamlanması hedefleniyor
FOTOĞRAF 15
Title
Ünlü Mimar Vedat Tek tarafından 1915'te Eminönü'nde yapılan ve yıkılma tehlikesi olan Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamuluyor.
Title
Eski adı Mes'adet Han olan handa tarihi değere sahip çini, ahşap, pencere ve demir aksamları bulunuyor.
Title
Eminönü Yalı Köşkü Caddesi'ndeki 1915 tarihli simge binası Liman Han'ın restorasyonuyla ilgili önemli bir aşamaya gelindi. Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) sahip bulunuyor.
Title
İTO'dan alınan bilgiye göre, tarihi handa bulunan ve Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan çini, ahşap ve pencere demir aksamı gibi mimari öğelerin söküm çalışması, Koruma Kurulu'nun onayı ve yasal izinleri alınması sonrasında restorasyon çalışmasında kullanılmak üzere, itinalı bir şekilde uzmanların nezaretinde yapılıyor.
Title
Söküm çalışmalarından sonra ise binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alındı.
Title
Arka kısım ise yenilenmek suretiyle aslına uygun şekilde restore edilecek.
Title
Öte yandan zemini sağlam olmayan binada zemin ıslah çalışması yapılacak. İstanbul Ticaret Odası, tarihi binanın restorasyonunu 18 ayda tamamlamayı hedefliyor
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı: 18 ayda tamamlanması hedefleniyor
Yıkılma tehlikesi olan 105 yıllık Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmalarına başlandı. İstanbul Ticaret Odası, çalışmaların 18 ayda tamamlanmasını hedefliyor.


İstanbulda kritik zirve

İstanbul'da kritik zirve

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Merkel önemli açıklamalarda bulunuyor.
Almanyadasilahlı saldırı paniği

Almanya'da
silahlı saldırı paniği

​Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.
Çinli hastaülkesine gönderildi

Çinli hasta
ülkesine gönderildi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması.
Eşleşmeler <br>belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.
TL'ye yatırım yapanlar kazandı

TL'ye yatırım yapanlar kazandı

​Bakan Albayrak'tan dikkat çeken açıklamalar.

Korkuya <br>neden oluyor

Korkuya
neden oluyor

​İstanbul Havalimanı'nda karantina odası oluşturuldu.
İBB'de vatandaşa kapı duvar

İBB'de vatandaşa kapı duvar

​İSMEK kursları kapatılan kadınlara müdürden ilginç tepki.
Türk-Alman Üniversitesi<br>iki ülke dostluğunun bir simgesi

Türk-Alman Üniversitesi
iki ülke dostluğunun bir simgesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.
Kepçeyle <br>yolu kapattılar

Kepçeyle
yolu kapattılar

Çalışma yapıyoruz diyerek yeraltı kablolarını çaldılar.
İstanbul'da Çinli turist alarmı

İstanbul'da Çinli turist alarmı

Ekipler özel kıyafet giydi hastanede yoğun tedbir alındı.
Yeni toplantı alanları

Yeni toplantı alanları

​FETÖ'nün yeniden oluşturduğu mali yapılanmasında çarpıcı detaylar.
Yeni belge verilmiyor

Yeni belge verilmiyor

​Bakan Pakdemirli'den canlı hayvan ithalatı için flaş açıklama.
Para gönderdiği tarihler dikkat çekti

Para gönderdiği tarihler dikkat çekti

​Almanya'da PKK'ya para yardımı yapan zanlı Adana'da yakalandı.
Donacağız

Donacağız

Sıcaklıklar yurt genelinde 4 derece birden azalacak.
İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı

İstanbul Havalimanı'nda virüs alarmı

​Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.