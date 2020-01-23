Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı: 18 ayda tamamlanması hedefleniyor

Ünlü Mimar Vedat Tek tarafından 1915'te Eminönü'nde yapılan ve yıkılma tehlikesi olan Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamuluyor. Eski adı Mes'adet Han olan handa tarihi değere sahip çini, ahşap, pencere ve demir aksamları bulunuyor.

Söküm çalışmalarından sonra ise binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alındı.

Koruma Kurulu'nun onayı alındı

Eminönü Yalı Köşkü Caddesi'ndeki 1915 tarihli simge binası Liman Han'ın restorasyonuyla ilgili önemli bir aşamaya gelindi. Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) sahip bulunuyor.

Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) sahip bulunuyor.

İTO'dan alınan bilgiye göre, tarihi handa bulunan ve Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan çini, ahşap ve pencere demir aksamı gibi mimari öğelerin söküm çalışması, Koruma Kurulu'nun onayı ve yasal izinleri alınması sonrasında restorasyon çalışmasında kullanılmak üzere, itinalı bir şekilde uzmanların nezaretinde yapılıyor.

Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamuluyor.

18 ayda tamamlanması hedefleniyor

Söküm çalışmalarından sonra ise binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alındı. Arka kısım ise yenilenmek suretiyle aslına uygun şekilde restore edilecek.

Öte yandan zemini sağlam olmayan binada zemin ıslah çalışması yapılacak. İstanbul Ticaret Odası, tarihi binanın restorasyonunu 18 ayda tamamlamayı hedefliyor.