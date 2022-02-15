TBB Başkanı Şahin’den New York’un yeni belediye başkanı Adams'a ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, New York Belediye Başkanı seçilen eski Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’ı ziyaret eden ilk uluslararası isim oldu.

Brooklyn Belediye Başkanlığı döneminde Gaziantep’i ziyaret eden Eric Adams, Başkan Şahin’i Manhattan’daki New York Belediye binasındaki makamında ağırlayarak, Türkiye ve Gaziantep’in salgın sürecinde uygulamaya aldığı koruyucu, önleyici tedbirleri dinledi.

“Daha çok iş birliği ve dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Şahin, New York Belediyesi ile uzun soluklu projeler gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “Sayın Eric Adams ile tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Gaziantep ve New York arası yeni iş birliklerinin doğmasını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Görüşmede TBB ve Gaziantep’te hayata geçirilen çalışmalardan da bahseden Şahin, “Zor bir dönem. Daha çok iş birliği ve dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan sağlıklı bir şehir olmak için Bilim Kurulundan çıkan kararlara uymak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki merkezi ve yerel yönetim arasındaki koordinasyon çok yapıcı”

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise dünyadaki sorunların çözümünün belediye başkanlarında olduğunun altını çizerek, “Halkın sorunlarına yakın temasta olan belediye başkanları, çözümleri de en hızlı tespit edendir.” değerlendirmesinde bulundu.

Adams, salgın sürecinde zor bir döneme tanıklık ettiklerini ifade ederek, Türkiye’de yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki koordinasyonun toplumsal açıdan çok yapıcı kararları beraberinde getirdiğini belirtti.

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Salgın sürecindeki çalışmalara ilişkin Türkiye’deki şehirleri örnek gösteren Adams, “Türkiye ve Gaziantep’in salgın sürecindeki yol haritasının diğer şehirlerin örnek alması gerekiyor. Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde Gaziantep ve diğer şehirlerin belediyeleri ile iş birliği yapmak bizim için de doğru bir karar olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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