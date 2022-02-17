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EĞİTİM

TED’in 45. kampüsü Üsküdar’da

Türk Eğitim Derneği’nin (TED), 45’inci kampüsü Üsküdar’da açıldı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitime erişemeyen, ülkenin eğitim politikalarına yön vermek için 1928’de kurulan Türk Eğitim Derneği, 45’inci okulu TED Üsküdar Koleji öğrencilerine kapılarını açtı.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
TED’in 45. kampüsü Üsküdar’da
TED Üsküdar kampüsü

Türk Eğitim Derneği’nin (TED), 45’inci kampüsü Üsküdar’da açıldı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitime erişemeyen, ülkenin eğitim politikalarına yön vermek için 1928’de kurulan Türk Eğitim Derneği, 45’inci okulu TED Üsküdar Koleji öğrencilerine kapılarını açtı.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun ev sahipliğindeki açılış TED Üsküdar Koleji Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ÇET Çınar Eğitim ve Turizm AŞ. Kurucusu Dr. Ahmet Çetinsaya, eski Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve birçok dernek üyesinin katılımıyla gerçekleşti.

GURURLUYUZ

Eğitim sistemine 45 okulla hizmet etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Pehlivanoğlu, “Bütün emeğimiz, gayretimiz ailesinde maddi yetersizlik olan çocukların önünü açmak.” dedi. 20 bin metrekarelik alanda eğitime açılan okulda 80 derslik, 5 laboratuvar, 2 konferans salonu, kapalı yüzme havuzu, 2 kütüphane, oyun alanları var.

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