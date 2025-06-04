Tekirdağ'da 15 Haziran-15 Ekim arası ormanlara girişler yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, artan sıcaklıklar ve insan yoğunluğu nedeniyle orman yangınlarına karşı 15 Haziran-15 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak bir dizi tedbir kararını kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangın riski taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin yasaklandığı ve ateş yakmanın sıkı şekilde denetleneceği bildirildi.

Orman yangınlarını tetikleyebilecek anız, bahçe ve dal artığı yakılması, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı da yasak kapsamına alındı. Ayrıca, çam ormanlarının yoğun olduğu bölgelerde Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin devriyeleri artıracağı, orman içi ve bitişiğindeki köylerde muhtarların da kontrol mekanizmasına dahil olacağı belirtildi.