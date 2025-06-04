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Ankara'da yumurta tesisinde yangın çıktı: 150 bin tavuk öldü

Ankara'da yumurta tesisinde yangın çıktı: 150 bin tavuk öldü

16:204/06/2025, Çarşamba
DHA
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Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yumurta tesisinde çıkan yangında 150 bin tavuk öldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Çubuk ilçesine bağlı Yakuphasan Mahallesi'ndeki bir tavuk yumurta üretim tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 1 milyon tavuğun bulunduğu tesiste, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş alana yayılan alevler, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, tesiste yaklaşık 150 bin tavuk öldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.





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