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Kağıthane'de iş yeri yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Kağıthane'de iş yeri yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

16:054/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
DHA
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İstanbul/Kağıthane
İstanbul/Kağıthane

Kağıthane Huzur Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerinen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Kağıthane'deki bir atölyede çıkan yangın hızla büyüdü.

Alevler tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi şu sıralarda devam ediyor.

Plastik malzemelerin tutuşması nedeniyle oluşan siyah duman kilometrelerce öteden görülüyor.

İlk tespitlere göre can kaybı ve yaralanma yok.

Yangın nedeniyle bölgede de güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri dışında kimsenin bölgeye yaklaşması istenmiyor.




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