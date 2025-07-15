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Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

17:1615/07/2025, Salı
AA
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Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Tekirdağ Şarköy'de İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.



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#Tekirdağ
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