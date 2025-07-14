Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi’nde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarla müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sevk edildiği olayda, apartmanın çatısında hasar meydana geldi.
Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Emek Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçların desteğiyle çatıdaki yangını söndürdü.
Yangında apartmanın çatısında hasar oluştu.
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