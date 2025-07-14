Kütahya'da fabrikada yangın çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde borik asit fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye Emet ve Hisarcık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde borik asit fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye Emet ve Hisarcık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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