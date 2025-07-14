Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın 3 saatte söndürüldü

Tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın 3 saatte söndürüldü

22:4814/07/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday ekili tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan yürüttüğü üç saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ekili tarım arazisinde çıkan ve ormana sirayet eden yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Beypazarı ilçesinde, buğday ekili tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan müdahalelerle alevler saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise inceleme başlatıldı.


#Ankara
#yangın
#orman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gece yarısı Türkiye’de aynı anda yükselecek: 15 Temmuz'da sela ne zaman ve saat kaçta okunacak?