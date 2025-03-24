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Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran 5 kişiden biri yakalandı

Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran 5 kişiden biri yakalandı

16:1624/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
AA
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Yürüyüş yapan genç kız güpegündüz kaçırıldı.
Yürüyüş yapan genç kız güpegündüz kaçırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçıran 5 kişiden 1'i İstanbul'da gözaltına alındı.

Tekirdağ Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde yürüyüş yapan S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından S.T'nin şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirledi. Ekipler S.A'yı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.







#Çerkezköy
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