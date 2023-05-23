Tekirdağ'da depremzedelerin kaldığı oteli basıp tehdit ve hakaretler savurdular

"Kolundan tuttum mecburen dışarı çıkarttım terk edin burayı özel alan buraya giremezsiniz zaten ben gelirken jandarmayı da aramıştım kolluk kuvvetlerimiz 2 dakika içinde buraya geldi ve müdahale etti. Telaffuz edeceğim şeyler değil çok ağır küfürler"

"Kolundan tuttum mecburen dışarı çıkarttım terk edin burayı özel alan buraya giremezsiniz zaten ben gelirken jandarmayı da aramıştım kolluk kuvvetlerimiz 2 dakika içinde buraya geldi ve müdahale etti. Telaffuz edeceğim şeyler değil çok ağır küfürler"

Depremzede Yasemin İnceer, "Ben hayatımda böyle küfür duymadım. O gün sabah 5'e kadar ifade verdik bizi korudular kolladılar çok teşekkür ediyoruz. Depremi hiçbir şeye alet etmemek gerekiyor çünkü insanüstü bir olay. İsrail de geldi bize yardım etti, Yunanistan da geldi yardım etti. Bu din, dil, ırk bunların üstünde olan bir şey" diye konuştu.