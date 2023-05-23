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Tekirdağ'da depremzedelerin kaldığı oteli basıp tehdit ve hakaretler savurdular

Tekirdağ'da seçimden sonra belediye tarafından kaldıkları otelleri tahliye etmeleri istenen depremzedelerin bir kez daha huzuru kaçtı. Gece yarısı depremzedelerin kaldığı otelde ağır hakaretlerde bulunan ve alkollü oldukları öğrenilen 2 kişi tutuklandı.

14:07 . 23/05/2023 Salı
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Tekirdağ Kumbağ'da depremzedelerin kaldığı bir otelde cuma gecesi yaşanan taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ Kumbağ'da depremzedelerin kaldığı bir otelde cuma gecesi yaşanan taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkol alıp depremzedelerin kaldığı oteli bastılar. Hakaretler yağdırdılar. Tekirdağ Kumbağ'da depremzedelerin kaldığı bir otelde cuma gecesi yaşanan taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremzedeler devlet güvencesiyle rahat bir nefes aldık derken cuma gecesi yaşanan olay tekrar huzurlarını kaçırdı.

"Kolluk kuvvetlerimiz 2 dakika içinde müdahale etti"

İki kişi yanlarında çocuk olmasına aldırmadı. TRT Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye hakaretlerde bulundu.

Otel işletmecisi Serkan Ateş,
"Kolundan tuttum mecburen dışarı çıkarttım terk edin burayı özel alan buraya giremezsiniz zaten ben gelirken jandarmayı da aramıştım kolluk kuvvetlerimiz 2 dakika içinde buraya geldi ve müdahale etti. Telaffuz edeceğim şeyler değil çok ağır küfürler"
dedi.

"Ben hayatımda böyle küfür duymadım"

CHP'li belediyenin tahliye tebligatının ardından devlet güvencesiyle rahatlayan depremzedelerin bir kere daha huzuru kaçtı.

Depremzede Yasemin İnceer, "Ben hayatımda böyle küfür duymadım. O gün sabah 5'e kadar ifade verdik bizi korudular kolladılar çok teşekkür ediyoruz. Depremi hiçbir şeye alet etmemek gerekiyor çünkü insanüstü bir olay. İsrail de geldi bize yardım etti, Yunanistan da geldi yardım etti. Bu din, dil, ırk bunların üstünde olan bir şey" diye konuştu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Çavuşoğlu'ndan depremzedeleri ortada bırakan Tekirdağ Belediyesi'ne tepki: Asla kabul edilemez
Çavuşoğlu'ndan depremzedeleri ortada bırakan Tekirdağ Belediyesi'ne tepki: Asla kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada depremzedelerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldıkları otelden çıkartılmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Üzülerek takip ettik. Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelerimizi ortada bırakması asla kabul edilemez. Bu gözle insani olaylara oy potansiyeli olarak bakmak insani değildir" dedi. Dış basının anti demokratik Türkiye yakıştırmalarına sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Krizlerin, savaşların, çatışmaların yaşandığı dünya hakkında analiz yaparken iki yaygın reflekse karşı Türkiye benzetmesi yapılıyor. Biz Türkiye olarak iki refleksi de reddediyoruz" dedi.

CHP’li Tekirdağ İl Başkanı depremzedelerin haberini yapan gazetecilere el hareketi çekti
CHP’li Tekirdağ İl Başkanı depremzedelerin haberini yapan gazetecilere el hareketi çekti

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin gerisinde kalan CHP kanadı her geçen gün farklı bir skandal ile gündeme geliyor. Seçimden hemen sonra deprem bölgesinde Erdoğan’ın daha fazla oy almasını hazmedemeyen CHP seçmeni, depremzedelere ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu Gönderdikleri yardımları Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermedikleri için haram etmişlerdi. Hemen akabinde gelişen CHP’li belediyelerden depremzedelere verilen yardımların kesilmesi ve konakladıkları yerlerden çıkartılmaları ‘yok artık’ dedirtirken bir olay daha yaşandı. Tekirdağ’da da depremzedeleri otellerden çıkmaları ve boşaltmaları için zorlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının rezilliğini haber yapan gazetecilere, CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar tarafından, uygunsuz el hareketi yapıldı.

Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık
Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından hırsını Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerden alarak vatandaşların çıkış yapmalarını istedi. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu kararın ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, yaptığı birbirinden çelişkili açıklamalar ile iddiaları yalanladı. Kararı tek başına almadığını söyleyen Ünsal, "Benim imzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez. Burada herkes kendi başına iş yapamaz" diye konuştu. Ünsal'ın bu sözlerinin ardından TVNET yayınına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'li belediyenin kararına tepki gösterdi. Yüksel, "Herhalde seçimden sonraki süreçte depremzedeler onlara yük geldi. Biz maalesef Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük." dedi.


#tekirdağ
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#otel
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