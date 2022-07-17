Teslim olan PKK'lı örgüte nasıl katıldığını anlattı: Piknikten PKK’ya

Terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması olan DGH içinde faaliyet yürüten 14 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliğinden iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen ve HDP’nin gerçek yüzünü ortaya çıkaran soruşturma, 21 Ocak 2020 akşamı İstanbul Arnavutköy’de bir markete atılan molotofkokteyli ile başladı. İlçede çok sayıda eyleme katılıp PKK’ya eleman temin eden Ayhan E., Barış K., Cahit A., Cesur Y., Emrah E., Erdoğan Ö., Halil İ.B., Mahmut Ç., Merve Y., Murat M., Ramazan Ö., Ruken G., Sibel G. ve Zehra Y. güvenlik güçlerince takibe alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca ikna edilerek teslim olan PKK’lı N.Ç. itirafçı olup DGH’nin Arnavutköy yapılanmasını deşifre etti.

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OYNAT 00:25 Evlat nöbetindeki babadan HDP'li Buldan'a tepki: PKK'ya katılım sıfıra mı indi ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 647'inci gününde de sürerken, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki gösterdi.



Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, HDP'li Pervin Buldan'ın 'HDP neden kapatılıyor' sözlerine tepki göstererek, “Kandile eleman mı gönderemiyorsunuz?, PKK'ya katılım sıfıra mı indi? Ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz” dedi. BiP'te paylaş

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KANCAYI TAKTILAR

Yeni Şafak’ın ulaştığı iddianamenin detaylarında, PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin 2020 yılında İstanbul’dan kırsala eleman götürdüğü anlatılıyor. 14 Eylül 2020’de PKK’nın dağ kadrosuna katılan N.Ç., “18-19 Temmuz 2020’de İmrahor’a pikniğe gittik. Diğer partililerle 35 kişi olduk. Piknikte tanıştığım Barış K. ‘Örgüte katılmak istiyormuşsun. Kararın kesinse sana yardımcı olacağım’ dedi. PKK’ya katılana kadar her hafta ‘Örgüte katılmaya kararlı mısın’ diye mesaj attı” dedi. N.Ç.’nin anlattıkları, pikniğin örgüte eleman kazandırmak için yapıldığını ortaya koydu. Gitmeye karar verince Barış K.’ya ulaştığını anlatan N.Ç. uçakla Batman’a gittiğini, şehir milislerinin kendisini Cizre’ye, oradan da Suriye’nin Derik bölgesine götürdüğü bilgisini verdi.

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