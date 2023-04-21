Thodex Faruk Türkiye’de

Arnavutluk’un Türkiye’ye iadesine karar verdiği Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan İstanbul’a getirildi. Özer’i taşıyan uçak, Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan dün sabah saatlerinde havalandı. Arnavutluk’ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye’ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran’a giden Türk İnterpol Dairesi’nden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Özer’in bulunduğu Air Albania Havayolları’na ait ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, sabah saat 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz indi.

Havalimanındaki polis merkezinden aprona çıkılan yoldan Faruk Fatih Özer uçağa götürüldü. Özer’i taşıyan yüksek güvenlikli araca 6 eskort araç eşlik etti. Uçak altına zırhlı araçla getirilen Özer, burada Türk İnterpol polislerine teslim edildi. Arnavut polislerinin Özer’in plastik kelepçeli olmasına rağmen iki koluna girerek teslim etmesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, kalkış saati 07.55’e kadar yaklaşık yarım saat uçak içinde bekledi. Saçlarını kestirdiği, sakallarını uzattığı gözlenen Fatih Özer, yol boyunca kafasını öne eğip, koltuğa yasladı. Arada sırada etrafa bakan Özer’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olumsuz bir davranışta bulunmadığı gözlemlendi.