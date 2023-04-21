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Thodex Faruk Türkiye’de

400 bin kişinin milyonlarca dolarlık kripto parasıyla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Yeni Şafak’ın adım adım tanıklık ettiği bir operasyonla Türkiye’ye getirildi. Arnavutluk polisinin zırhlı araçla Tiran Havalimanı’na getirdiği Özer, Türk İnterpol’ü tarafından uçağın merdivenlerinde teslim alındı. Özer’e ait içinde laptop, cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu özel bir kutu dikkat çekti. İki polisin ortasında yolculuk eden ve kafasını koltuktan kaldırmayan Özer, sakin tavırlar sergiledi. Özer uçağın arka kapısından indirildi.

Yasin Yılmaz
Burak Doğan
04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Fatih Özer, Türk medyasından sadece Yeni Şafak’ın bulunduğu tarifeli uçuşla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Fatih Özer, Türk medyasından sadece Yeni Şafak’ın bulunduğu tarifeli uçuşla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi.

Arnavutluk’un Türkiye’ye iadesine karar verdiği Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan İstanbul’a getirildi. Özer’i taşıyan uçak, Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan dün sabah saatlerinde havalandı. Arnavutluk’ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye’ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran’a giden Türk İnterpol Dairesi’nden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Özer’in bulunduğu Air Albania Havayolları’na ait ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, sabah saat 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz indi.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan da Özer’i getiren uçaktaydı.
Saçlarını kestirerek sakallarını uzattığı gözlenen Fatih Özer, Tiran’da Türk polisleri tarafından kelepçeli olarak uçağa götürüldü.

TÜRK İNTERPOL’Ü TESLİM ALDI

Fatih Özer’in iadesine karar verilmesinin ardından Arnavutluk güvenlik güçleri Fatih Özer’i yargıladığı Elbasan’dan Tiran’a getirdi. Sabah saat 05.00’te Arnavutluk Havalimanı’ndaki polis merkezine getirilen Fatih Özer’i, ikisi İnterpol Dairesi’nde, biri Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görevli polisler, Arnavutluk kolluk birimlerinden teslim aldı. Polis merkezinde saat 05.00’te başlanan resmi iade işlemlerinin Türk yetkililerce tamamlanmasının ardından uçağa binildi.

2’si İnterpol Daire’de, 1’i Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görevli polisler, Özer’i Arnavutluk kolluk görevlilerinden teslim aldı.

YÜKSEK GÜVENLİK

Havalimanındaki polis merkezinden aprona çıkılan yoldan Faruk Fatih Özer uçağa götürüldü. Özer’i taşıyan yüksek güvenlikli araca 6 eskort araç eşlik etti. Uçak altına zırhlı araçla getirilen Özer, burada Türk İnterpol polislerine teslim edildi. Arnavut polislerinin Özer’in plastik kelepçeli olmasına rağmen iki koluna girerek teslim etmesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, kalkış saati 07.55’e kadar yaklaşık yarım saat uçak içinde bekledi. Saçlarını kestirdiği, sakallarını uzattığı gözlenen Fatih Özer, yol boyunca kafasını öne eğip, koltuğa yasladı. Arada sırada etrafa bakan Özer’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olumsuz bir davranışta bulunmadığı gözlemlendi.



#Thodex
#Kripto Borsası
#Fatih Özer
#Türk Polisi
#Tiran Havalimanı
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