Tüm suçu müdürlerine attı: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Köseler'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde aylık kazancının 120 bin lira olduğunu belirterek belediyenin kendisine verdiği makam aracı haricinde kullanımında olan menkul veya gayrimenkul mal varlığı olmadığını söyledi.

Köseler Mimarlık ve Avrasya Birlik adlı iki firması olduğunu söyleyen Köseler, "Bu firmalar belediye başkanı olduğumdan faal değildir. Diğer şüphelilerin belediyede görevlendirmeyle ilgili güvenlik soruşturmaları ve ilgili bakanlıkların onayı mevcut olup atamaların hiçbiri keyfiyetimde değildir. Görevlendirmelerde belediyenin yüksek çıkarını gözeterek alanında yetkin ve verimli olabileceğine inandığım personeli seçmeye gayret ettim. Bu firmalarla meslek hayatımda ticari faaliyette bulunmadım. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterli olan her firma ihaleye girebilir. İhaleleri organize eden ve imza atan bir yetkili müdür mevcuttur. Benim başkan olarak ayrıntılı olarak bilme ihtimalim yoktur.

Çalışanlarıma karşı mobbing ve tehdit iddiaları ise basit bir dedikodudur"