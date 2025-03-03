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Tüm suçu müdürlerine attı: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı

Tüm suçu müdürlerine attı: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı

10:193/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye getirilmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı‘nda ifadesi alınan ve mahkemeye sevk edilen Köseler’in ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 120 bin lira olduğunu belirten Köseler, “Tarafıma isnat edilen suçları derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Sorumluluğumda olmayan konularla ilgili suçlamalar yöneltiliyor. Muhattap ilgili müdürlerdir. Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek tüm suçu müdürlerine attı.

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu toplam 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı‘nda ifadeleri alınan, Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

"Tek mal varlığım makam aracım"

Alaattin Köseler'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
İfadesinde aylık kazancının 120 bin lira olduğunu belirterek belediyenin kendisine verdiği makam aracı haricinde kullanımında olan menkul veya gayrimenkul mal varlığı olmadığını söyledi.
Köseler Mimarlık ve Avrasya Birlik adlı iki firması olduğunu söyleyen Köseler, "Bu firmalar belediye başkanı olduğumdan faal değildir. Diğer şüphelilerin belediyede görevlendirmeyle ilgili güvenlik soruşturmaları ve ilgili bakanlıkların onayı mevcut olup atamaların hiçbiri keyfiyetimde değildir. Görevlendirmelerde belediyenin yüksek çıkarını gözeterek alanında yetkin ve verimli olabileceğine inandığım personeli seçmeye gayret ettim. Bu firmalarla meslek hayatımda ticari faaliyette bulunmadım. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterli olan her firma ihaleye girebilir. İhaleleri organize eden ve imza atan bir yetkili müdür mevcuttur. Benim başkan olarak ayrıntılı olarak bilme ihtimalim yoktur.
Çalışanlarıma karşı mobbing ve tehdit iddiaları ise basit bir dedikodudur"
şeklinde konuştu.

Suçu müdürlere attı

İhalelerdeki usulsüzlüklerle ilgili ise Köseler,
"Ben başkan olarak büyük bir yapının yöneticisiyim. Bu kadar detay hususların birden sorulmasıyla hatırlamam mümkün değildir. Gerekli veriler ilgili müdürün bilgisindedir. Ben başkan olarak genel işleyişten, projenin tamamlanıp tamamlanmamasından sorumluyum. Tarafıma isnat edilen suçları derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Sorumluluğumda olmayan konularla ilgili suçlamalar yöneltiliyor. Muhattap ilgili müdürlerdir. Suçlamaları kabul etmiyorum"
dedi.

Soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.


Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.



#Beykoz Belediyesi
#İstanbul
#Beykoz Belediye Başkanı
#Alaattin Köseler

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