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Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak

Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak

Halil Akkoç
15:3611/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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"Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı", Enformasyon ve Telekomunikasyon Bakanı Dejan Ristiç (sağda) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda) imzaladı.
"Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı", Enformasyon ve Telekomunikasyon Bakanı Dejan Ristiç (sağda) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda) imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi. Altun, "Ülkelerimiz arasında medya alanında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic'in huzurlarında, Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic ile Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında medya alanında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."
#Fahrettin Altun
#Sırbistan
#Recep Tayyip Erdoğan

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