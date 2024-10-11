Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e artık 'dur' denilmeli

"İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına 'artık dur' denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."