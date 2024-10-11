Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da: Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran’da Namazgah Camisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, "Bugün çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisinin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile inşa edilen caminin yapımına başta Sayın Rama başta olmak üzere emeği geçen tüm Arnavut kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi. Cumhurbaşkanı, sözlerinin devamında 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camide aynı anda 8 bin kişinin ibadet edebileceğini belirtti.