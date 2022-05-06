Türkiye'nin Wilders'i: Psikolojik harp uzmanı Ümit Özdağ

Türkiye’de son aylarda artan sığınmacılar ve yabancı düşmanlığının başını Zafer Partisi çekiyor. Sürekli sığınmacıları hedefe koyan partinin lideri Ümit Özdağ, parti programının tamamını ırkçılık üzerine kurdu. Özdağ’ın yabancı düşmanlığı Avrupa’da Müslüman ve Türkleri hedef alan siyasi partileri geride bırakır hale geldi. Hollanda’daki Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders’ın yolundan ilerleyen Özdağ, nefret tohumları saçıyor.

Hollanda'daki ırkçı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders

WILDERS ÖZDAĞ’IN İLHAM KAYNAĞI

Avrupa’yı esir alan ırkçı siyasal akımların öncüsü olan Hollanda’daki Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, sık sık Türkler başta olmak üzere ülkedeki yabancıları hedef alıyor. İslam düşmanlığının baş aktörü olan Wilders’ın söylemleri, Suriye ve Afganlar başta olmak üzere sığınmacı düşmanlığıyla Türkiye’ye taşındı. Söylemleri ile Hollanda’da ırkçılığı tabana yayan Wilders, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de aşırı sağcı partilerin ilham kaynaklarından biri haline geldi.

MEUTHEN VE LE PEN’İN YOLUNDA İLERLİYOR

Hollanda’da Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Almanya’da AfD lideri Jörg Meuthen, Fransa’da Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen’in öncülük ettiği ırkçı siyasal akım, Türkiye’de Zafer Partisi’nde vücut buldu. Partinin lideri Ümit Özdağ, yabancı karşıtı söylemlerin lokomotifi haline geldi. 44 sayfalık manifestosunu sığınmacı karşıtlığı üzerine kuran Özdağ, sosyal medya hesaplarının büyük çoğunluğunda da ırkçı nefreti körükledi. İYİ Parti saflarında iken de sığınmacı karşıtı açıklamalar yapan Özdağ, asıl sıçramayı 2021 yılının mart ayında partiden ayrıldıktan sonra yaptı.

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ÜMİT ÖZDAĞ İL İL NEFRET SAÇTI

Bazı isimlerle birlikte Ayyıldız Hareketi adı altında oluşum başlatan Özdağ, ardından ırkçı söylemlerini adım adım ideoloji haline getirdi. İl il dolaşıp konferans, seminer ve geziler düzenleyen Özdağ’ın tek gündemi Türkiye’deki sığınmacılar oldu. Aynı zamanda psikolojik harp uzmanı olan Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla rahatsızlıkları ırkçı nefrete dönüştürdü.

Özdağ operasyon çocuğu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT’de katıldığı programda Ümit Özdağ’a sert ifadelerle yüklendi. Özdağ için “Soros’un çocuğu, operasyon çocuğu” gibi ağır ifadeler kullanan Soylu, kendisini adam yerine koymadığını söyledi. Program sunucusunun Özdağ’ın telefonla programa katılmak istediğini söylemesi üzerine Soylu, “Kabul etmiyorum. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Kendisi Soros çocuğudur, operasyon çocuğudur. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfelesafilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor” dedi.

Irkçılığa partiyle kurumsal kimlik

Irkçılık ve sığınmacı karşıtlığı, Zafer Partisi’nin ilan edilmesi ile de kurumsal kimlik kazandı. 26 Ağustos 2021’de kamuoyu ile paylaşılan ‘Zafer Partisi Kuruluş Manifestosu’, neredeyse tamamen sığınmacı karşıtlığı üzerine kuruldu. 44 sayfalık metnin 4. sayfasında başlayan yabancı karşıtı vurgu son sayfaya kadar sürdü.

TEK VAADİ GERİ GÖNDERMEK

Özdağ manifestoda sürülen milyonlarca sığınmacı ve kaçakla Türkiye’nin parçalanmak istediğini iddia etti. “Erdoğan’ın yakın çevresindeki Kürtçü kadro bir yandan ve Arap ırkçısı kadro bir yandan Suriyelilerin Türkiye’de kalması için çalışmaktadır. Özetle bütün Türk düşmanı kadrolar Anadolu’nun istilasını sevinçle karşılamaktadır.” gibi ifadelerle Kürt asıllı siyasetçileri de nefretin hedefine koyan Özdağ’ın tek vaadi de ‘Suriyelileri ve Afganları göndermek’ oldu.

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1677 paylaşımın 777’si yabancı düşmanlığı

Yabancı karşıtlığı sadece manifesto ile kalmadı. Özdağ, sosyal medya hesaplarını da nefret aracı olarak kullandı. Twitter hesabından son 1 yılda 1677 paylaşım yapan Özdağ, bunların 777’sini Suriyeli ve Afganlar başta olmak üzere yabancı karşıtlığına ayırdı.

Bu twitlerde yabancılar hep olumsuz fiillerle anıldı, videolarla hedef gösterildi. Zaman zaman da ev ve işyerlerine misafir olduğu Suriyelileri aşağılayan Özdağ, onları hedef göstermekten de çekinmedi. Özdağ’ın yabancı karşıtlığı dışındaki twittlerini ise bayram ve taziye mesajları ile program bilgileri oluşturdu. Sadece birkaç tweette başka sorunlara ilişkin tespitlerde bulundu. Özdağ’ın son icraatı ‘Sessiz İstila’ belgeseli oldu. Özdağ, sığınmacıları işgalci gibi gösteren provokatif videonun kendisinin talebi üzerine hazırlandığını açıkladı.

"Bana ırkçı diyecekler"

Nefreti derinleştirmek için sığınmacıların karıştığı adli olaylara manifestoda yer veren Özdağ, ırkçılık eleştirilerine ise şu karşılığı veriyor: “Bize yabancı düşmanı ve ırkçı diye saldıracaklar. Onlara bir tek şey söylüyoruz. Canınız cehenneme…” Türkiye‘ye yabancı karşıtlığından başka bir vaatte bulunmayan Özdağ, bu durumu da şöyle savundu: “Sığınmacıların geri dönüşü çözümlerin başlangıcıdır. Biz bütün sorunları Suriyelileri ve diğerlerini geri yollayarak çözmeye başlayacağız. Suriyelileri ve diğer sığınmacıları, kaçakları geri yollayamayan bir Türkiye hiçbir sorununu çözemez.”

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