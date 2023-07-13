Tuvaletleri işgal etmeye başladılar: Trans zorbalığından kadınları kim koruyacak?

LGBT'liler kadınlar tuvaletini kullandıklarına dair çektikleri fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı
2022 yılının sonlarına doğru Türkiye’de LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı başlayan tepkiler sokaklara taştı ve 150 STK’nın desteği ile Büyük Aile Yürüyüşleri ülkenin dört bir yanında düzenlendi.
Kadınlar erkekler, anneler babalar, gençler ve yaşlılar bir araya gelerek, nesillerinin sapkın zihniyetten korunmasını istedi.
Bugün ise kadınlar tepkilerini başta sosyal medyada gündeme getirerek maruz kaldıkları ve her geçen gün artan zorbalığı gözler önüne seriyor.
Kadınların mahremiyeti tehlike altında
‘Kadın olduklarını iddia eden’ translar, kadınlar tuvaletlerini kullanarak mahremiyet ihlalinde bulunmaya başladı.
LGBT’li sapkınlar, sosyal medyada girdikleri kadınlar tuvaletinde fotoğraflarını paylaştı.
Her geçen gün artan bu paylaşımlar karşısında kadınlar, benzer olayları yaşadıklarına dair isyan ederek yetkililerden yardım istedi.
‘Zorbalığınızın farkında mısınız?’
Kadın olduğunu öne süren ‘Rüzgar Asya’ isimli erkek Twitter kullanıcısının kadınlar tuvaletinden yaptığı paylaşıma, ‘Anastasia Atanasiu’ isimli kadın tarafından tepki gösterilerek, ‘Kendini kadın hissetmen seni kadın yapmıyor. Zorbalığınızı farkında mısınız?’ ifadeleri kullanıldı.
Bir başka Twitter kullanıcısı kadın ise tesettürlü kadınların tuvaletlerde başörtülerini düzeltmek adına başlarını açtıklarını ve LGBT’lilerin tuvaletleri kullanmasının kadınların özgürlüklerini kısıtladığını belirtti.
Miss Zencefil isimli LGBT'li ise YouTube kanalında yayınladığı video ile transların da kadınlar tuvaletini kullanabileceğini ileri sürdü. Paylaşıma gelen yorumlarda kendisine çok sayıda kadın tarafından tepki gösterildi.