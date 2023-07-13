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Tuvaletleri işgal etmeye başladılar: Trans zorbalığından kadınları kim koruyacak?

Türkiye’de 2022 yılının eylül ayında ilk kez, LGBT dayatması ile mücadele adına başlayan Büyük Aile Yürüyüşleri ile yüz binlerce insan; anne, baba, yaşlı, genç demeden sapkın zihniyete karşı bir araya geldi. Aileler, ‘Neslini koru, sapkınlığa dur de. Çocuklar hedefte başını çevirme’ sloganlarını haykırdı. Bu kez ise kadınlar, kendi tuvaletlerini kullanan ve ‘kadın olduklarını iddia eden’ translara karşı isyan etti. Yetkililerden yardım isteyen kadınlar, LGBT’lilerin tuvaletlerine girmelerine engel olunmasını talep etti.

12:52 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
LGBT'liler kadınlar tuvaletini kullandıklarına dair çektikleri fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

LGBT'liler kadınlar tuvaletini kullandıklarına dair çektikleri fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

2022 yılının sonlarına doğru Türkiye’de LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı başlayan tepkiler sokaklara taştı ve 150 STK’nın desteği ile Büyük Aile Yürüyüşleri ülkenin dört bir yanında düzenlendi.


Kadınlar erkekler, anneler babalar, gençler ve yaşlılar bir araya gelerek, nesillerinin sapkın zihniyetten korunmasını istedi.


18 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Saraçhane'de ilk Büyük Aile Yürüyüşü gerçekleşti

Bugün ise kadınlar tepkilerini başta sosyal medyada gündeme getirerek maruz kaldıkları ve her geçen gün artan zorbalığı gözler önüne seriyor.


Kadınların mahremiyeti tehlike altında


‘Kadın olduklarını iddia eden’ translar, kadınlar tuvaletlerini kullanarak mahremiyet ihlalinde bulunmaya başladı.


LGBT’li sapkınlar, sosyal medyada girdikleri kadınlar tuvaletinde fotoğraflarını paylaştı.





Her geçen gün artan bu paylaşımlar karşısında kadınlar, benzer olayları yaşadıklarına dair isyan ederek yetkililerden yardım istedi.


‘Zorbalığınızın farkında mısınız?’


Kadın olduğunu öne süren ‘Rüzgar Asya’ isimli erkek Twitter kullanıcısının kadınlar tuvaletinden yaptığı paylaşıma, ‘Anastasia Atanasiu’ isimli kadın tarafından tepki gösterilerek, ‘Kendini kadın hissetmen seni kadın yapmıyor. Zorbalığınızı farkında mısınız?’ ifadeleri kullanıldı.





Bir başka Twitter kullanıcısı kadın ise tesettürlü kadınların tuvaletlerde başörtülerini düzeltmek adına başlarını açtıklarını ve LGBT’lilerin tuvaletleri kullanmasının kadınların özgürlüklerini kısıtladığını belirtti.



Miss Zencefil isimli LGBT'li ise YouTube kanalında yayınladığı video ile transların da kadınlar tuvaletini kullanabileceğini ileri sürdü. Paylaşıma gelen yorumlarda kendisine çok sayıda kadın tarafından tepki gösterildi.




#LGBT
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