Tuvaletleri işgal etmeye başladılar: Trans zorbalığından kadınları kim koruyacak?

Batı fonlarıyla finanse edilen T24 isimli 'haber' sitesi, YouTube kanalında yaptığı LGBT propagandalarına devam ediyor. Sık sık aileyi hedef alan programlara imza atan T24, bu kez hedefe çocukları koydu. Programda ismi gizlenen ve yüzüne maske takan bir LGBT'li, "'Trans çocuklar' dediğimizde bir anda ortalık karışıyor 'Çocuk trans olamaz çocuk gay olamaz veya eşcinsel bir duygu hissedemez' gibi. Burada birincil olarak verilen tepki 'çocukları seksüalize ediyorsunuz' oluyor. Ama asıl bunu yazanlar çocukları seksüalize etmiş oluyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.