Gündem Uluslararası Minber-i Aksa 3 İmamlar, Hatipler ve Davetçiler Kongresi İstanbulda yapıldı Mescid-i Aksayı korumak görevimiz
İSTANBUL

Uluslararası Minber-i Aksa 3. İmamlar, Hatipler ve Davetçiler Kongresi İstanbul'da yapıldı: Mescid-i Aksa’yı korumak görevimiz

Müslüman alimler Filistin davasının her platformda gündeme getirilmesi gerektiğini belirterek Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesi için Müslüman dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası Minber-i Aksa 3. İmamlar, Hatipler ve Davetçiler Kongresi İstanbulda yapıldı: Mescid-i Aksa’yı korumak görevimiz
Görmez, geçen yıl kendisine verilen Minberi Aksa Ödülü’nü Umman Müftüsü Dr. Ahmed Halil’ye teslim etti.

Müslüman alimler Filistin davasının her platformda gündeme getirilmesi gerektiğini belirterek Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesi için Müslüman dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Minber-i Aksa 3. İmamlar, Hatipler ve Davetçiler Kongresi İstanbul Çamlıca Camii Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, 40 ülkeden 300’ün üzerinde din adamı katıldı.

IRKÇILIĞIN KARŞISINDA DURMALIYIZ

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, burada yaptığı konuşmada, Filistin davasının haklı bir dava olduğunu vicdanı olan herkesin bilmesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:

  • “Adalet ve hak algısı olan herkes bu davayı desteklemek zorunda. Herkes, Filistin’de gerçekleşen zulmün, işgalin ve ırkçılığın karşısında durmak zorunda. İslam ümmeti, ilk kıblemizi işgalcilerin elinden almadığı sürece Allah’ın nuruna ulaşamaz. Bu, mümkün değil. Filistin halkı bu haklı dava için sizi çağırıyor sizden dayanışma bekliyor. Mescid-i Aksa’yı korumak bizim görevimiz. Buralar özgürleşmeden İslam dünyası onurunu geri kazanamaz.”

TBMM Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise Filistin meselesinin sadece Filistinlilere ait bir mesele olmadığını, vicdani olan herkesin Filistin meselesine üzülmesi ve öfkelenmesi gerektiğini söyledi.

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