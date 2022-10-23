Üniformalıya ayrı hüküm

AK Parti’nin hazırladığı taslak metinde Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10’uncu maddesi çatı olacak. “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ifadelerinin yer aldığı 10’uncu maddeye atıfta bulunularak, 24 ve 41’inci maddeler yeniden düzenlenecek.

ÜNİFORMAYA UYGUN BAŞÖRTÜSÜ

Din ve vicdan hürriyetinin düzenlendiği 24’üncü maddede “Kadınların başlarının veya boyunlarının açık veya örtülü olması nedeniyle kamu hizmetlerine girmesi, eğitim öğretim hakkına ve çalışma hakkına engel olamaz” hükmü eklenmişti. Bu maddeye, tartışmaya açık olması nedeniyle “üniforma” detayı da eklendi. Kılık kıyafet düzenlemesini içeren söz konusu maddeye asker, polis gibi üniforma giyilmesi zorunlu olan meslekleri icra edenlerle ilgili bir hüküm konulması kararlaştırıldı. Metinde “üniforma ile birlikte takılacak başörtüsünün üniformaya uygunluğuna” yönelik hüküm yer alacak.

REKLAM

YARIN ERDOĞAN’A SUNULACAK

41’inci maddede de aileyi içeren düzenlemeler yer alacak. Söz konusu maddede yer alan “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ifadelerindeki “eşler” tanımı netlik kazanacak. “Eş” yerine “kadın ve erkek” ifadeleri eklenecek. Yaklaşık 2 haftada tamamlanan çalışmanın yarın kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Referandum çağrısı: Kararı millet versin