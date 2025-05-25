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Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, işte ilk görüntüler

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, işte ilk görüntüler

13:1425/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
DHA
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Üsküdar'da korkutan yangın
Üsküdar'da korkutan yangın

Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ecza bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler...
#Üsküdar Devlet Hastanesi
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