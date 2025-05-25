Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, işte ilk görüntüler

Üsküdar'da korkutan yangın
Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ecza bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İşte olay yerinden ilk görüntüler...
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