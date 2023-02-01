Uyku apnesi ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

38 Yaşındaki Özer Erduğan, uyku apnesi ameliyatı olmak için İstanbul Maltepe'deki bir özel hastaneye gitti. Ailenin iddiasına göre Erduğan ameliyattan çıktığında "odaya getiriyoruz" denildi ama direkt yoğun bakıma alındı. Doktorlar ameliyattan bir gün sonra Erduğan’ın öldüğünü açıkladı. İddiaya göre ölüm nedeni aileyle paylaşılmadı ve ölüm raporuna doğal ölüm yazıldı.





Maksud Erdoğan beş yaşındaki ikiz çocuklarının babasını neden öldüğünü öğrenmek için hastaneye dava açtı. Hastaneye dava açan aile, Özer Erduğan'ın ölümünde ihmal olup olmadığını öğrenmek istiyor.





CNN Türk'ün haberine göre, Maksud Erdoğan, “Eşimde herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu, sadece uyku apnesi vardı. Onun dışında gayet sıkı sağlıklıydı. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Biz ameliyata sağlıklı bir şekilde gönderdik ama ölüsü geldi. Bize herhangi ameliyatla ilgili de bir risk olduğunu söylemediler. Kalp krizi denildi. Böyle denildi ondan sonra patlatma denildi. O kadar çok söylendi yani eşim hangi sebepten dolayı öldü ve şu anda hala bilmiyoruz.



