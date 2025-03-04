Valilik duyurdu: Beykoz Belediye Başkanı Vekili gelecek hafta seçilecek

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklanmıştı. İstanbul Valiliği, görevden uzaklaştırılan Köseler'in yerine "Belediye Başkanı Vekili" seçileceğini bildirdi. Belediye meclisi, seçim için 10 Mart Pazartesi günü toplanacak.
Valilikten yapılan açıklamada, Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Belediye Başkan Vekili pazartesi günü seçilecek
Köseler'in, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beykoz Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.