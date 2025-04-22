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Van'da feci kaza: Altı ölü, 13 yaralı

Van'da feci kaza: Altı ölü, 13 yaralı

17:3122/04/2025, Tuesday
G: 22/04/2025, Tuesday
AA
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Adeta can pazarının yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Adeta can pazarının yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde adeta katliam gibi kaza meydana geldi. Güzeldere Tüneli yakınlarında yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu altı kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, 13 kişi yaralandı.


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Van'da feci kaza: Altı ölü, 13 yaralı
Gündem
22 April, Tuesday

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.




#TRAFİK KAZASI
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