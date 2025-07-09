X'in yapay zeka uygulaması GROK'a resen soruşturma başlatıldı

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli kararı bekleniyor.