Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
X'in yapay zeka uygulaması GROK'a resen soruşturma başlatıldı

X'in yapay zeka uygulaması GROK'a resen soruşturma başlatıldı

08:559/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
GROK'un birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle resen soruşturma başlattı.
GROK'un birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan GROK'un birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli kararı bekleniyor.

#Grok
#X
#Twitter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pegasus'tan Temmuz 2025 Kıbrıs uçuşlarına özel 1 Euro kampanyası!