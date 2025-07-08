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Bu alçaklıklara kim 'dur!' diyecek: X'in yapay zekası Grok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür

Bu alçaklıklara kim 'dur!' diyecek: X'in yapay zekası Grok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür

22:548/07/2025, Salı
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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X'in yapay zekası Grok, kendisine verilen 'küfürlü paylaşım' talimatlarını uyguluyıp, önüne gelene sövüyor.
X'in yapay zekası Grok, kendisine verilen 'küfürlü paylaşım' talimatlarını uyguluyıp, önüne gelene sövüyor.

Sosyal medyada her gün ortaya çıkan skandallara yenisi eklendi. Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan X'te, yapay zeka robotu Grok üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine küfredilen paylaşımlar yapıldı. Grok'u Erdoğan'a küfretmesi için yönlendiren kullanıcıların genellikle anonim hesaplar olduğu görülürken, X'in skandala sessiz kalması da dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan skandala ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özellikle son yıllarda, sosyal medyada insanların manevi değerlerine, inançlarına, yaşam biçimlerine küfreden, hakaret eden kişiler bir hayli çoğaldı. Hemen her gün bir skandal paylaşım yüzünden adli mercilere havale edilen davalar, gözaltına alınan zanlıları görür olduk.

Açıkça nefret suçu işleyen ve toplumun ahlakına dinamik döşeyen bu hadsizler, arkasına gizlendiklerini sandıkları anonim hesaplar ve fotoğraflarla, toplumun önde gelen isimlerine kin kusuyor.

Her geçen gün ortaya çıkan skandallara bugün bir yenisi daha eklendi.

Grok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine küfür

Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'te (Eski adıyla Twitter), yapay zeka robotu Grok üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine küfredilen paylaşımlar yapıldı.

"Malum kişi" olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir kullanıcı, Grok'un Erdoğan ve annesine küfürlü bir şiir yazması için komut verdi.

Grok ise bu talep doğrultusunda alçakça sözlerle küfürlü bir şiir kaleme aldı.

CHP yandaşı trol hesaplar tarafından etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım, birkaç saatte 2 milyonu aşkın görüntülenme aldı.

Spor figürlerinin 'parodi' hesabı gibi takılıyorlar

X'teki ahlaki çürümenin temelini genellikle futbol figürlerinin fotoğraflarını kullanan, kullanıcı isimlerini de yine bu mecradan seçen kişiler oluşturuyor.

Sebebi son güncelleme mi?

xAI pazar günü yaptığı açıklamada, mevcut sürüm olan Grok 3'e yeni bir güncelleme yapıldığını duyurmuştu.

Ekip bu güncellemeyle bota anaakım medyadaki bilgilere mesafeli yaklaşması ve "kanıtlandığı sürece politik açıdan yanlış" olabilecek iddialardan kaçınmaması talimatını verdi.

Bunun ardından platformun sahibi Elon Musk, xAI'ın "Grok'u önemli ölçüde geliştirdiğini" ve kullanıcıların ona soru sorduklarında "bir fark görebileceğini" duyurdu.

Grok'un son günlerde tepki çeken ifadeler kullanmasının nedeninin bu değişiklik olabileceği düşünülüyor.

Soruşturma başlatıldı

Grok'un birçok kullanıcıya verdiği cevap içeriklerinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


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