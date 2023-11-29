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ChatGPT ve Bard'a rakip geliyor: Elon Musk'ın yapay zekası 'Grok' bu hafta kullanıcılarla buluşacak

SpaceX'in CEO'su ve kurucu ortağı Elon Musk yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok’u tüm dünyaya sunuyor. Bu hafta kullanıcılara açılması beklenen Grok’a, şu an için sadece ABD'deki sınırlı sayıda kullanıcı erişebiliyor. Elon Musk'ın paylaştığı bilgilere göre Grok prototipinden yararlanabilmek için X'te doğrulanmış hesaba sahip olmanız şart. Peki, Grock nasıl kullanılır, özellikleri neler, ne işe yarar? İşte tüm soruların yanıtları.

15:15 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Elon Musk yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok’u bu hafta kullanıcılarla buluşturacak.

Elon Musk yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok’u bu hafta kullanıcılarla buluşturacak.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen ChatGPT rakibi Grok kullanıcılarla buluşuyor. ChatGPT ve Bard gibi yapay zeka uygulamalarının rakibi olarak görülen Grok birçok yeni özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Grok’un nasıl kullanılacağı ve özelliklerinin neler olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Grok (xAl) nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Grok’un özellikleri neler?

GROK (XAL) NEDİR, NE İŞE YARAR?

Grok, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen ve büyük dil modellerine dayanan konuşmaya dayalı bir yapay zeka sohbet robotudur.

Elon Musk'ın liderliğindeki xAI, Grok'u mizah anlayışıyla donatarak kullanıcılarla etkileşimi daha eğlenceli hale getiriyor. Ayrıca, Grok'un Twitter'a (X) doğrudan erişim sağlayabilme yeteneği de öne çıkıyor.

Grok'un ortaya çıkışı, OpenAI'nin büyük dil modellerine yanıt olarak Elon Musk tarafından yapılan bir girişimle gerçekleşti. Bu, yapay zeka dünyasında önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Kasım 2023 itibarıyla, xAI belirli kullanıcılar için büyük dil modellerini temel alan Grok'un önizlemesini başlattı. Ancak, erken erişim programı şu anda doğrulanmış kullanıcılarla sınırlıdır ve beta aşamasını geçtikten sonra yalnızca X Premium+ abonelerine açık olacak.

GROK'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Zekice Sorulara Yanıtlar:
Grok, sorulara "biraz zekayla yanıt verme" yeteneği ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda "asi bir çizgiye" sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Reddedilen Soruları Yanıtlama:
xAI, Grok'un diğer yapay zeka sistemlerinin reddettiği soruları yanıtlama yeteneği üzerinde vurgu yapmaktadır. Bu, kullanıcılarına benzersiz ve geniş bir etkileşim yelpazesi sunma potansiyeli taşıyor.
Mod Seçenekleri:
Grok'un kullanıcı deneyimini özelleştirmek için "normal mod" ile "eğlenceli mod" arasında geçiş yapabilme yeteneği bulunmaktadır. Bu, kullanıcılara farklı senaryolara uygun cevaplar alabilme imkanı sunar.

GROK NASIL KULLANILIR?

Grok, şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet vermektedir. Grok'u deneyimlemek isteyen kullanıcılar, resmi web sitesinden erken erişim programına başvurmalıdır. Bu başvuru süreci, X Premium+ aboneliği gerektirir ve sadece doğrulanmış kullanıcılara açıktır.

Grok'un web sitesine giriş yaptıktan sonra, kullanıcılar X hesaplarına oturum açmalı ve erken erişim programına başvurmalıdır. Ancak, bu aşamada kullanıcılara programın sadece doğrulanmış X Premium+ aboneleri tarafından kullanılabileceği hatırlatılır.

Grok'un kullanıcılarına sunduğu mizahi deneyim ve özgün cevaplarıyla, yapay zeka dünyasında yeni bir dönemi başlatabilecek potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Elon Musk'ın desteğiyle gelişen Grok, kullanıcılarına benzersiz bir yapay zeka etkileşimi vaat ediyor.



#Grok
#yapay zeka
#Elon Musk
#xAl
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ChatGPT ve Bard'a rakip geliyor: Elon Musk'ın yapay zekası 'Grok' bu hafta kullanıcılarla buluşacak