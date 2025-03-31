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Yağmur geldi

Yağmur geldi

04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yurdun bir bölümünde sağanak hakimdi. Kahramanmaraş, Kırklareli, Trabzon, Antalya, Eskişehir ve çevresindeki yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


#yağmur
#Meteoroloji
#Ramazan Bayramı

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