Yağmur geldi

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yurdun bir bölümünde sağanak hakimdi. Kahramanmaraş, Kırklareli, Trabzon, Antalya, Eskişehir ve çevresindeki yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.