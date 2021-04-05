Gündem Yargıtaydan bildiri açıklaması Milletin iradesini hedef alan hiçbir oluşum kabul edilemez
POLİTİKA

Yargıtay'dan bildiri açıklaması: Milletin iradesini hedef alan hiçbir oluşum kabul edilemez

Bazı emekli amirallerin hükümeti hedef alan darbe imalı bildirisinin ardından Yargıtay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Yargıtaydan bildiri açıklaması: Milletin iradesini hedef alan hiçbir oluşum kabul edilemez
YARGITAY

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığı vurgulandı.

Demokratik hukuk düzeninin korunmasının yargı kurumlarının en temel görevi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Millet iradesini hedef alan oluşumlar kabul edilemez"

"Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir."

Darbe zihniyeti hortladı: Hangi donanmanın amiralisiniz?
GÜNDEM
Darbe zihniyeti hortladı: Hangi donanmanın amiralisiniz?

Aralarında darbe şakşakçıları da var PYD güzellemesi yapan da: İşte bildiri yayınlayan o isimler
GÜNDEM
Aralarında darbe şakşakçıları da var PYD güzellemesi yapan da: İşte bildiri yayınlayan o isimler

Darbe imalı bildirinin ilk sırasındaki Mengi İYİ Parti'de başkan yardımcısı
GÜNDEM
Darbe imalı bildirinin ilk sırasındaki Mengi İYİ Parti'de başkan yardımcısı
Abone Ol Google News
Dördüncü pik olacak mı?

Dördüncü pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.
58 ile uyarı

58 ile uyarı

Bazı illerde sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Karanlık zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz

​Adalet Bakanı Gül'den darbe imalı bildiriye eleştiri

Günde birkaç kez ülke değiştiriyorlar.

​10 emekli amiral gözaltına alındı.

​104 emekli amiral darbe zihniyetini hortlattı.

​İmzacılar arasında tartışmalı isimler var.

​Son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ürdün’de darbe senaryoları

Ürdün’de darbe senaryoları

​Saray'da iç mücadele ve tasfiye var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.