Yargıya yine tehdit

Adı tanık beyanlarında sıkça geçen İmamoğlu, savunmasında tüm ifadeleri reddetti. "Delegeleri finanse etme", "bazı medya mensuplarını Londra gezisine götürme" ve "Doğu illerinden gelen delegelerle otel toplantıları" iddialarını yalanlayan İmamoğlu, tanıkları kastederek "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine kurultay öncesi ve sırasında destek sağladığı yönündeki tüm iddiaları reddeden İmamoğlu, soruşturmanın siyasi olduğunu ileri sürdü ve yargıyı, “Yargının bu senaryoların figüranı haline getirilmesi halkın adalet duygusuna ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu sürecin, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir” sözleriyle yine hedef aldı.