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Yargıya yine tehdit

Yargıya yine tehdit

Oğuzhan Ürüşan
04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP kurultayında delege satın alındığı iddialarıyla ilgili ifade veren İmamoğlu, yargıyı tehdit etti. Sürecin, hukuku siyasetin sopası haline getirdiğini iddia eden İmamoğlu, “bu gidişata sessiz kalan herkesin suç ortağı olduğu”nu ileri sürdü.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen kurultayında "delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. 86 şüpheli arasındaki eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlanarak ifade verdi. Kurultay sürecindeki menfaat temini ve usulsüzlük iddialarını araştıran savcılık, İmamoğlu'na “parti temsilcilerine para temin edilip edilmediği” ve “oy kullanma süreçlerinde yönlendirme yapılıp yapılmadığı” yönünde 9 soru yöneltti. İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.

Adı tanık beyanlarında sıkça geçen İmamoğlu, savunmasında tüm ifadeleri reddetti. "Delegeleri finanse etme", "bazı medya mensuplarını Londra gezisine götürme" ve "Doğu illerinden gelen delegelerle otel toplantıları" iddialarını yalanlayan İmamoğlu, tanıkları kastederek "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine kurultay öncesi ve sırasında destek sağladığı yönündeki tüm iddiaları reddeden İmamoğlu, soruşturmanın siyasi olduğunu ileri sürdü ve yargıyı, “Yargının bu senaryoların figüranı haline getirilmesi halkın adalet duygusuna ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu sürecin, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir” sözleriyle yine hedef aldı.


90 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Kurultay soruşturması kapsamında şu ana kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu. Kurultayın organizasyonunda görev alan bazı milletvekillerine yönelik fezleke sürecinin de ayrı bir dosyada devam ettiği öğrenildi.


YOLSUZLUK İŞ DÜNYASINA UZANABİLİR

İmamoğlu hakkında İstanbul’da yürütülen İBB’deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin diğer soruşturmanın ise önümüzdeki günlerde daha da derinleştirileceği belirtiliyor. Soruşturmanın CHP içinden bazı isimler ile birlikte birtakım iş insanlarına da uzanabileceği belirtiliyor.


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