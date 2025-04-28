Yargı paketi mayısta Meclis’te

TBMM, önümüzdeki ay 10’uncu Yargı Paketi ile Karayolları Trafik Kanunu teklifine yoğunlaşacak. Mayısın ikinci haftası Meclis gündemine alınması beklenen yeni yargı paketi üzerindeki çalışmalarda ise sona yaklaşıldı. Teklifin kamuoyunda sıkça tartışılan maddelerinden biri de Kovid-19 izinleriydi. Düzenlemeye ilişkin formül arayışları sürüyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti arasında yapılan görüşmeler neticesinde Kovid-19 izninin genişletilmesi için seçenekler masaya yatırıldı.

Kaynaklar, suçun 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenmesi halinde cezada indirim sağlanacak bir düzenleme üzerinde durulduğunu ifade etti. Kaynaklar, “Örneğin; Temmuz 2023 öncesinde darp suçundan hapis cezası alan ama Kovid-19 izniyle serbest bırakılan kişi, aynı suçu bu tarihten sonra işleyen kişiden daha az hapis cezası alıyor. Çünkü bu arada infaz yasası değiştirildi. Yani biri 6 ay hapis yatarken diğerinin 3 yıl hapis cezası yatması gibi bir durum söz konusu. Buradaki haksızlık da giderilecek” dedi. Ayrıca, mükerrer suçlardan hüküm giyenlere “şartlı tahliye” yolunun açılması da planlanıyor. Mevcut sistemde, aynı suçu birden fazla kez (mükerrer) işleyenler iyi hal indirimi gibi haklardan faydalanamıyor. Yeni düzenleme ile, bu kişiler cezaevinde iyi hal göstermeleri halinde tahliye edilebilecek.