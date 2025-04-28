Yasamada gündem seçimler

Mart ve nisan ayını sakin geçiren Meclis Genel Kurulu, mayısta seçim odaklı bir döneme girecek. Genel Kurul’da TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı’nın yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için seçim yapılacak. 15 Mayıs ile 4 Haziran içinde seçim süreçleri tamamlanacak. Seçimler; Anayasa, kanunlar ve TBMM İçtüzüğü’nde belirtilen sürelerde yapılma zorunluluğu taşıyor.





400 VEKİL GEREKİYOR

TBMM başkanlık seçiminde; ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (400 oy), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılarak bu oylamada en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.





NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

HSK seçimlerinde nitelikli çoğunluk olan 360 oy aranacak. HSK seçimleri birinci ve ikinci tur olmak üzere iki basmakta yapılacak. RTÜK Seçimleri ise gizli oyla yapılacak ve oylamada toplantı yeter sayısı (200 oy) olmak kaydıyla en çok oy alan aday seçilmiş sayılacak.





VEKİLLERE ‘HAC’ RİCASI

Öte yandan Kurban Bayramı öncesine denk gelen TBMM Başkanı, HSK ve RTÜK üye seçimleri öncesinde milletvekillerine yazılı uyarı da gönderildi. Bu yıl hac farizası da seçimlerle aynı tarihlere denk geliyor. AK Parti Grup Başkanlığı da milletvekillerinden hac ibadeti de dahil yurt içi ve yurt dışı, tüm resmi ve özel programlarını, 15 Mayıs -4 Haziran tarihleri arasında Ankara’da olacak şekilde yapmalarını istedi.



