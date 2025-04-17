CHP'den siyasi fırsatçılık

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda TİP’li Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını okutarak siyasi fırsatçılığa kalkıştı. DEM’li Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle TBMM Genel Kurulu, Danışma Kurulu kararıyla çalışmalarına dün ve bugün ara verdi. CHP'nin Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gündeme geçmeden önce hastaneye kaldırılan Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gülizar Biçer Karaca





İTİRAZA RAĞMEN OKUTTU

Sonrasında oturumu kapatmak için söz alan Karaca, gündemde olmadığı halde hakkındaki Yargıtay kararı nedeniyle milletvekilliği düşürülen TİP’li Can Atalay için AYM'nin aldığı hak ihlali kararını Meclis Genel Kurulu’nda okuttu. Sözlerine “Yapacağım konuşmadan eminim, Sayın Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder en çok memnun olacak” diye başlayan Karaca, 23 Nisan haftasını kutladıktan ve Atalay’ı andıktan sonra CHP’li Katip Üye ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez’e AYM kararını okuttu. Bu esnada kürsüyü terk eden AK Partili Katip Üye ve Mersin Milletvekili Sibel Havva Söylemez ile yasama uzmanları itiraz ederek Divan’ın bozulduğunu söyledi. Buna rağmen AYM kararı okutuldu. AK Partili Leyla Şahin Usta düzenlediği basın toplantısında, CHP Grubu’nun planlı olarak Genel Kurul’a kalabalık geldiğini ifade ederek, DEM Parti'nin okutulan karardan haberdar olmadığını söyledi.

Can Atalay





KORSAN EYLEM!

Usta, “Biz Meclis’te ortak kararla Sırrı Süreyya Önder’e dayanışmamızı ve geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir böyle bir korsan eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmüş olmalarını milletin de kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi. CHP’nin AYM kararını okutmasını korsan bildiri olarak değerlendiren Usta, “Bundan daha âlâ cuntacılık örneği olamaz” dedi. Karaca’nın içtüzüğü ihlal ettiğini ifade eden Usta, Karaca’nın Meclis Başkanvekilliği görevinden alınması ve oturumlarının yönetmesinin engellenmesi için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulundu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da girişimi provokasyon olarak niteleyerek, “Bu tutum, bir cunta zihniyetinin eylemi olup darbeci bir davranıştır. Yapılan konuşma korsan bildiri mahiyetindedir ve her bakımdan hükümsüzdür" dedi.





CEZASIZ KALMAYACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da X hesabından yaptığı açıklamada Karaca ve Suiçmez'in görevlerini kötüye kullandıklarını kaydederek, "Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" dedi. Kurtulmuş, Karaca ve Suiçmez’i kınayarak "Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de yok hükmündedir. Bu davranış Sırrı Süreyya Önder'in şahsına da yapılmış bir saygısızlıktır” ifadelerini kullandı. Atalay hakkındaki son karar geçen yıl ağustos ayında Meclis'te okunmuştu.



