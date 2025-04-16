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Oyunu satan CHP delegesi itiraf etti: Biz imzaladık Şaban Sevinç paylaştı

Oyunu satan CHP delegesi itiraf etti: Biz imzaladık Şaban Sevinç paylaştı

08:2416/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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CHP’nin Erzurum Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Gögerkaya, kendilerine verilen evrakları imzaladıktan 20 dakika sonra Şaban Sevinç’in bunu sosyal medyadan paylaştığını söyledi.
CHP’nin Erzurum Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Gögerkaya, kendilerine verilen evrakları imzaladıktan 20 dakika sonra Şaban Sevinç’in bunu sosyal medyadan paylaştığını söyledi.

CHP’nin Erzurum Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Gögerkaya, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in, Özel ve Kılıçdaroğlu için iki ayrı liste yaparak delegelere imzalattığı bilgisini verdi. Kurultaydan 1 gün önce Balıkhan Restoran’a gittiklerini anlatan Gögerkaya, “Restorandan sonra Ankara’da bir pavyona gittik. Alkol alıp eğlendik. Saat 02.00 civarı Serhat Can Eş, bizi dışarı çağırdı. 'Benim imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım' dedi. Cebinden para çıkardı, bana 1000 dolar uzattı. İleride delil olarak kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım” diye konuştu.

Yakutiye İlçe Başkanı Erturan Alagöz’e 1500 dolar verildiğini ifade eden Gögerkaya, kendilerine verilen evrakları imzaladıktan 20 dakika sonra gazeteci Şaban Sevinç’in sosyal medyadan bu evrakı paylaştığını söyledi.

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na da katılan Gögerkaya, Balıkhan Restoran’a yeniden davet edildiğini, gitmediği için Eş ile tartıştığını, hatta Eş’in ilçe başkanlığı görevinden alınması için kendisini şikayet ettiğini belirtti.

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