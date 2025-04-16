Oyunu satan CHP delegesi itiraf etti: Biz imzaladık Şaban Sevinç paylaştı

Yakutiye İlçe Başkanı Erturan Alagöz’e 1500 dolar verildiğini ifade eden Gögerkaya, kendilerine verilen evrakları imzaladıktan 20 dakika sonra gazeteci Şaban Sevinç’in sosyal medyadan bu evrakı paylaştığını söyledi.

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na da katılan Gögerkaya, Balıkhan Restoran’a yeniden davet edildiğini, gitmediği için Eş ile tartıştığını, hatta Eş’in ilçe başkanlığı görevinden alınması için kendisini şikayet ettiğini belirtti.