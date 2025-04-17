Özel’e oy veren 124 delegeye belediyede kadro

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tanık beyanları ve itirafçı ifadelerinde yer alan bilgilerin ardından, kurultayda oy kullanan 124 delegenin birinci dereceden akraba ve yakınlarının, CHP’li belediyelerin çeşitli birimlerinde işe alındığı belirlendi. İfadesi alınan bazı tanık ve itirafçılar, CHP’li belediyelerde yapılan bazı “usulsüz işe alımları” detaylandırarak kurultay delegeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu beyan etmişti. Bu ifadelerin ardından yapılan çapraz sorgu ve resmi kurum yazışmalarıyla birlikte, belediye personel alımlarının kurultayda kullanılan oylarla bire bir örtüştüğü tespit edildi. Kurultayda aktif rol alan 124 delegenin birinci derece akrabalarının işe alındığı belediyeler arasında İstanbul, İzmir, Ankara Büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri öne çıkıyor.