Şimdi de hedef okul yönetimleri

Milli Eğitim Bakanlığının proje okullarında görev süresi dolan öğretmenler için yaptığı tercihli atamayı “sürgün” olarak nitelendirerek kışkırtma aracına dönüştüren CHP ve bazı sendikaların sokak çağrısı okul önlerinde krize neden oluyor. Okul önlerinde hükümet ve okul idaresi aleyhine slogan atan eylemciler buna karşı çıkan yöneticileri ise sosyal medya üzerinden hedef alıyor. Bunlardan birisi de Beşiktaş Anadolu Lisesi Müdürü Ziya Uluçay ve Müdür Yardımcısı Barış Arslan. Bazı hesaplar tarafından bütün kimlik, adres ve iletişim bilgileri yayılan kurum yöneticileri sosyal medyadan hakaret ve tehditlerin hedefi haline geldi.





ZORLA OKULA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş Anadolu Lisesi önündeki eylem sırasında iddialara göre orada bulunan kişilere slogan attıran bir öğrenci okul yönetimine küfretti. Bunun üzerine okul müdürü Ziya Uluçay ve Müdür Yardımcısı Barış Arslan öğrenciye sözlü olarak müdahale ederek yaptığının ayıp olduğunu, öğretmenleri olarak daha önce sınıfta kalmaması için mücadele ettiklerini ve öğrenciye sahip çıktıklarını ifade etti. Olayın ardından aralarında mezun öğrencilerin de olduğu grup okul araç giriş kapısından okula girmek isteyerek kapıyı zorlamaya başladı. Olaya müdahale eden okul yönetimi ise kapının açılmasına engel oldu. Okula zorla girmek isteyen ve provokasyonlarla vatandaşları tahrik eden Birgün Gazetesi muhabiri, okul müdürünün öğrencilerin üzerine yürüdüğünü ve öğrencileri tehdit ettiğini söyleyerek sosyal medya hesabından kışkırtıcı paylaşımlar yaptı. Sosyal medya üzerinden kimlik bilgileri, evinin adresi ve iletişim bilgileri paylaşılan okul müdürü Ziya Uluçay’ın evinin bulunduğu apartman dahi paylaşıldı. Provokatörler tarafından adres bilgileri paylaşılan Uluçay’ın evine defalarca çeşitli siparişler verildi. Sosyal medyada yöneticilere hakaret edilirken, "AKP'liler okulları imam hatip kafasıyla yönetiyorlar" şeklinde paylaşımlar yapıldı.





CHP iptal davası açtı

CHP, Milli Eğitim Bakanlığınca, proje okullarına yapılan atamalara ilişkin işlemin iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve beraberindeki partililerle beraber dava dilekçesini sunmak için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne geldi. Özçağdaş burada yaptığı açıklamada, proje okullarındaki öğretmenlerin yer değişikliğindeki karar alma sürecini eleştirerek, "Sayın Bakan, '38 bin öğretmenimiz vardı, 32 bini devam ediyor, 6 bini yer değiştirdi' diyor. Sayın Bakan, bu 6 bin kişinin görevine devam etmemesine nasıl karar verdin?" diye konuştu. Özçağdaş, beraberindeki partililerle dava dilekçesini Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na sundu.



