Sürgün değil tercihli atama

Yolsuzluk ve terör soruşturmalarını gölgelemek için sokak olaylarından medet uman CHP'nin öğretmenler üzerinden yürüttüğü 'sürgün' algısı da boş çıktı. Proje okullarındaki 4 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenlere gönüllü tercih hakkı sunulduğu, öğretmenlerin tercihlerini şubat ayında yaptıkları bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) proje okullarında görev süresi dolan öğretmenler için rotasyon uygulaması bazı sendikalar ve CHP’nin kışkırtma aracına dönüştü. 'Sürgün' olarak yansıtılan uygulamanın, yasal mevzuat kapsamında düzenli yapılan rotasyon olduğu ortaya çıktı. Görev süresi dolan öğretmen ve yöneticilere, il içi atama için 12-19 Şubat arasında 10 okul tercih hakkı tanındığı ifade edildi.
ŞUBAT AYINDA TERCİH YAPTILAR
Proje okul çalışması ilk kez MEB tarafından 6 Temmuz 2020'de başlatıldı. İstanbul’da 343 proje okulunda 15 bin 883 öğretmenin görev yaptığı belirtildi. 4 yıllık süreyle proje okullarında görevlendirilen öğretmenlerin ilk yer değiştirmeleri salgın sebebiyle bir yıl ertelendi. Özel program ve proje uygulayan bu okullarda 11 bin 455 ihtiyaç için 6-10 Şubat 2025’te duyuru yapıldı. Bu duyuruya 13 bin 729 kişi müracaat etti. Bunlardan 8 bin 380 öğretmen tercih ettiği 10 okula yerleştirildi. 12-19 Şubat arası öğretmen ve yöneticilere 10 okul tercih etme hakkı verildi. 8 Nisan 2025’te ise yerleştirme sonuçları açıklandı. İstanbul’da 1471 öğretmenin MEB kadrosuna aktarıldığı, mevzuat gereği bu öğretmenlerin norm fazlası olarak il genelinde kadrosu açık diğer okullara, yine tercihleri alınarak yerleştirileceği belirtiliyor. Tercih yapmak istemeyen öğretmenlerin ise, re’sen atamalarının yapılacağı ifade edildi. Bu öğretmenlerden şehir dışına gitmek isteyenlere ise yine MEB tarafından atama hakkı verileceği öğrenildi. Kamuoyunda yansıtıldığının aksine öğretmenler tercih etmediği okula atanmıyor. Proje okulu bir imam hatip liselerinden bir öğretmen, anadolu fen lisesi proje okulunu tercih edebileceği gibi, fen lisesindeki bir öğretmen de imam hatip proje okulunu tercih edebiliyor.
İŞTE EYLEM YAPILAN LİSELERDEN BAZISI
Pertevniyal Lisesi mezunları görev süresi dolan öğretmenler için eylem kararı alırken, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri üç gündür derslere girmiyor. Kadir Has Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Antalya Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Uşak Fen Lisesi, Amasya Macit Zeren Fen Lisesi, Bursa Gazi Anadolu Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Adana Anadolu Lisesi, Çankaya Atatürk Lisesi, Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Şehremini Anadolu Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Ankara Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi son günlerde eylemlerin odağındaki okullardan. Eylemlerin liselere ait mezun ve mensupları dernekleri üzerinden organizesi dikkat çekiyor.
ÖĞRENCİLER PROVOKASYONA ALET EDİLMEMELİ
Olayın ardından, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada lise öğrencilerinin provokasyona alet edilmemesi söyledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Lise öğrencilerinin Gezi Parkı kalkışması sürecinde olduğu gibi sokağa dökülmek istenmesi ve ucuz siyasi hesapların aracı haline getirilmeye çalışılması son derece yanlış ve kabul edilemez bir durumdur. Öğretmen ve yöneticilerin söz konusu okullarda başarısızlık, yetersizlik ya da disiplin cezası gibi somut gerekçe belirtilmeden yer değişikliği hususunu hukuki süreç gerektiren bir konu olarak görüyor, üyelerimizin talepleri doğrultusunda sendika olarak hukuki desteği sunuyoruz. Manipülatif, toplumsal huzuru zedelemeye yönelik girişimleri ve öğrencileri buna alet etmeyi ise doğru bulmuyoruz.”