Sürgün değil tercihli atama

Proje okul çalışması ilk kez MEB tarafından 6 Temmuz 2020'de başlatıldı. İstanbul’da 343 proje okulunda 15 bin 883 öğretmenin görev yaptığı belirtildi. 4 yıllık süreyle proje okullarında görevlendirilen öğretmenlerin ilk yer değiştirmeleri salgın sebebiyle bir yıl ertelendi. Özel program ve proje uygulayan bu okullarda 11 bin 455 ihtiyaç için 6-10 Şubat 2025’te duyuru yapıldı. Bu duyuruya 13 bin 729 kişi müracaat etti. Bunlardan 8 bin 380 öğretmen tercih ettiği 10 okula yerleştirildi. 12-19 Şubat arası öğretmen ve yöneticilere 10 okul tercih etme hakkı verildi. 8 Nisan 2025’te ise yerleştirme sonuçları açıklandı. İstanbul’da 1471 öğretmenin MEB kadrosuna aktarıldığı, mevzuat gereği bu öğretmenlerin norm fazlası olarak il genelinde kadrosu açık diğer okullara, yine tercihleri alınarak yerleştirileceği belirtiliyor. Tercih yapmak istemeyen öğretmenlerin ise, re’sen atamalarının yapılacağı ifade edildi. Bu öğretmenlerden şehir dışına gitmek isteyenlere ise yine MEB tarafından atama hakkı verileceği öğrenildi. Kamuoyunda yansıtıldığının aksine öğretmenler tercih etmediği okula atanmıyor. Proje okulu bir imam hatip liselerinden bir öğretmen, anadolu fen lisesi proje okulunu tercih edebileceği gibi, fen lisesindeki bir öğretmen de imam hatip proje okulunu tercih edebiliyor.