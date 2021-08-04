YAŞ kararları açıklandı: Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları onayladı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

Musa Avsever

Orgeneral Ümit Dündar’ın yaş haddi dolmuştu. Genelkurmay Başkanlığında 3 yılını geride bırakan Yaşar Güler’in görev süresini doldurmasına bir yıl daha var.

GÖREV SÜRELERİ BİR YIL UZATILDI

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

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TUĞAMİRAL MEHMET SARI EMEKLİ EDİLDİ

Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi. Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı da emekli edilen isimler arasında.

56 ALBAY AMİRALLİĞE YÜKSELTİLDİ

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

TERFİ ETTİRİLEN İSİMLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılıç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi etti.

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AMİRAL SAYISI 266 OLDU

Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 266 olacaktır. 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri komutanlığından Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri komutanlığından tümamiral Kadir Yıldız koramiralliğe, Hava Kuvvetleri komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalkıran korgeneralliğe terfi ettirildi.

30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- Yavuz Türkgenci

Tümgeneraller:

1- Erhan Uzun

2- Yılmaz Yıldırım

Tuğgeneraller:

1- Göksel Sevindik

2- İsmail Hakkı Köseali

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3- Burhan Aktaş

4- Faruk Yıldırım

5- Oğuz Tozak

6- Hurşit Ağırcan

7- Sadettin Alp Ergin

8- Ahmet Kasa

9- Mücahit Zorlutuna

10- Mehmet Özeren

11- Özkan Ulutaş

12- Selçuk Yavuz

13- Taner Uysal

14- Alper Eser

15- Tamer Atay

16- Engin Candaş

17- Sebahattin Türker

18- Ahmet İbiş

19- Mehmet Rifat Alkan

20- Osman Alp

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Ayhan Türker Koçpınar

4- Yavuz Kılıç

5- Aykut Manioğlu

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6- Fikret Esin

7- Recep Erdinç Yetkin

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

2- İsmail Güneykaya

3- Mehmet Özlü

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Kadircan Kottaş

3- Yusuf Erge

4- Oğuz Okuyucu

5- Fidan Yüksel

6- Necati Gündüz

7- Bekir Erdal Özgenç

8- Bülent Çetin

9- Gürhan Ergürhan

10- Sadık Uygur





TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

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TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.