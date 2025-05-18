Yavaş yavaş mirası tüketti

5 yılda belediyeye ait yüzlerce taşınmazı satan Mansur Yavaş yönetiminin 2024 yılında gayrimenkul satışından bütçeye gelir olarak 5 milyar 573 milyon lira eklediği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis toplantısında 2024 yılı kesin hesapları görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın geçmiş yönetimden miras kalan gayrimenkullerle ilgili bir yıllık rakamı paylaştı. Yalçın, “Sadece bir yıldy geçmiş yönetimden size kalan arsa satışından bütçeye gelir olarak kaydedilen 5 milyar 573 milyon liradır. Bu 2024 yılının rakamları. Bu arsaların tamamı geçmiş yönetimlerden miras kalmış arsalardır. Dolayısıyla burada bir mirasyedi yönetimle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.





ZARARDAKİ ASKİ’DEN ABB’YE TRANSFER!

Yalçın’ın gündeme getirdiği bir diğer konu ise su faturalarındaki artış ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) bütçe uygulamaları oldu. ASKİ’nin zarar ediyor gibi gösterilmesine rağmen ABB’ye 1 milyar lira borç verme yöntemiyle kaynak aktardığını belirten Yalçın, bu paranın fahiş konser organizasyonları ve paravan şirketler aracılığıyla dağıtıldığını iddia etti. Yalçın, “Suyun fiyatı 5 liraydı, şimdi 57 lira oldu. Sayın Yavaş göreve geldiğinde ‘Allah’ın suyuna zam yapmayacağız’ demişti. Ancak bugün vatandaşın cebine doğrudan dokunuluyor” şeklinde konuştu.





BÜTÇE AYRILDI AMA YATIRIM YOK

Ankara’nın kronikleşen ulaşım sorunu da Meclis’te gündeme geldi. Yalçın, Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü’ne (EGO) ayrılan ulaşım yatırım bütçesinin yüzde 2,5’inin harcandığını açıkladı. 2024 yılı için ulaşım projelerine ayrılan 5 milyar 565 milyon liralık bütçenin yalnızca 283 milyon lirasının kullanıldığını ifade eden Yalçın, “Ankara trafiği her geçen gün içinden çıkılmaz hale gelirken, toplu taşımaya yatırım yapılmıyor. Bu durum, ABB’nin önceliklerini sorgulatıyor” dedi.



